Лондон, 26 октября, 2016, 07:48 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил о переброске весной 2017 года батальона с бронетехникой в Эстонию, пишет The Wall Street Journal.

spectator.co.uk Танки Challenger 2

Батальон в составе 800 человек будет развернут в Эстонии в рамках предусмотренных НАТО маневров. Фэллон уточнил, что батальон — оборонительный, однако он «будет полностью боеспособен».

В состав контингента войдут боевые беспилотники, танки типа Challenger 2 и другая бронетехника, в том числе боевые машины пехоты Warrior. К британским войскам присоединятся подразделения Франции и Дании.

Фэллон объяснил, зачем это делается. По его словам, речь идет о двух вещах: «сдерживании» и «внушительном военном присутствии». «Это уже не просто натягивание проволоки… это серьезное военное присутствие», — пояснил министр.

Напомним, после начала гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с Россией военный блок НАТО решил наращивать свое присутствие в Восточной Европе. Свои действия Североатлантический альянс оправдывает якобы «агрессией России».

Российские военные эксперты указывают, что размещаемые в Прибалтике и Польше батальоны сами по себе не являются критической угрозой для безопасности России. Однако под эти батальоны будет создана разветвленная военная инфраструктура, которая позволит НАТО в 24 часа перебросить непосредственно к российским границам несколько дивизий.