Вашингтон, 26 октября, 2016, 07:17 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что геополитические планы его оппонента от демократов Хиллари Клинтон по Сирии чреваты Третьей мировой войной. Об этом он сообщил в интервью Reuters.

DonkeyHotey Дональд Трамп

Трамп подчеркнул, что основной мировой угрозой и основным злом, с которым следует бороться США, является террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Что нам следует сделать, так это сфокусироваться на ИГ. Нам не нужно уделять основное внимание Сирии. Все закончится Третьей мировой войной из-за Сирии, если мы послушаем Хиллари Клинтон», — сказал он.

Трамп также отметил, что, судя по планам демократов, США ведёт войну с Сирией, Россией и Ираном. «Россия — это ядерная страна, но страна, где работает ядерное оружие в отличие от других стран, которые говорят», — напомнил он.

Также республиканец обратил внимание на возросшие в последнее время возможности президента Сирии Башара Асада, который стал сильнее. И всё же ликвидация его главенства в Сирии — не вопрос первостепенной важности.

«Асад стоит на втором месте для меня после ИГ», — сказал политик.

Как ранее соощало ИА REGNUM, в преддверии решающего голосования на президентских выборах оппоненты двух борющихся сторон продолжают взаимные выпады. Одной из тем является вопрос войны в Сирии. Ещё один вопрос — взаимоотношения с Москвой.

Так, 25 октября Трамп заявил, что его оппоненты и те, кто управляет страной — глупые люди. Он пришел к такому выводу на основании постоянных слов оппонентов о том, что он связан с Россией и их плохих отзывов о президенте РФ Владимире Путине.