Красноярск, 26 октября, 2016, 06:33 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Красноярске расположено 117 школ, в которых обучаются порядка 100 тысяч школьников. В Советском районе, где в последние годы высокими темпами формировались жилые массивы, расположены 29 образовательных учреждений. В их числе одна из самых крупных школ Красноярска — школа №151. Ее проектная мощность — 1 тыс. мест, но ежегодно количество школьников увеличивается. В ходе совещания Эдхам Акбулатов познакомился с опытом организации учебного процесса в условиях максимальной загруженности образовательного учреждения.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Школьники

Директор школы №151 Татьяна Дебёлова рассказала, что все вопросы, связанные с перекомплектом школьников, решаются: «Занятия проводятся в две смены. Чтобы всем хватало места, мы переоборудуем кабинеты, в группах продленного дня занятия по внеурочке проводятся в читальном зале библиотеки. На качестве образовательного процесса это не сказывается. В течение двух лет наша школа входит в число 200 лучших школ России. У нас открыт инженерно-технологический класс».

По словам директора, на основе данных поликлиники о количестве детей, проживающих на микроучастке, был составлен прогноз наполняемости школы до 2020 года: «Количество школьников достигнет 4000 детей, при этом количество первоклассников в следующем году ожидается порядка 480 мальчишек и девчонок, а в 2018—2019 учебном году — 630 первоклассников».

Отметим, развитие и обновление инфраструктуры системы общего образования с 2012 года является одним из приоритетов в работе муниципалитета. За это время в городе было построено две школы: №152 и №153, введен в эксплуатацию корпус гимназии №9. Капитально отремонтировано девять зданий школ. Однако, по мнению Эдхама Акбулатова, этого недостаточно. Важно строить новые, современные, крупные образовательные учреждения, которые будут являться образовательными, спортивными, культурными и общественными центрами жилых районов Красноярска.

Таким образовательным учреждением должна стать новая школа в 6-м микрорайоне жилого массива «Иннокентьевский» Советского района. В ходе совещания глава города Красноярска посетил площадку, на которой в ближайшее время начнутся строительные работы.

«Школа рассчитана на 1280 мест. На сегодняшний день объект спроектирован, прошел государственную экспертизу, есть понимание сметной стоимости, это порядка 918 млн рублей. Объявлены торги, рассчитываем, что в середине ноября будет известен победитель. Это означает, что в конце ноября — начале декабря здесь начнутся работы по подготовке участка. Срок завершения строительства — июнь 2018 года», — доложил главе города руководитель управления капитального строительства администрации города Владимир Лебедев.

Новая школа общей площадью 18,9 тыс. кв. м будет состоять из шести блоков переменной этажностью 1−4 этажа. Здание должно быть выполнено из сборных железобетонных конструкций с отделкой наружных стен керамической плиткой. Кроме учебных кабинетов, предусмотрены пищеблок, столовая, актовый зал, библиотека с читальным залом и книгохранилищем. Для занятий спортом будут построены четыре спортивных зала, залы для занятий хореографией и фитнес-аэробикой. В комплексе со спортивными помещениями будут обустроены раздевалки и душевые. Для ребят, посещающих группы продленного дня, будут оборудованы игровые комнаты и спальни. На прилегающей к зданию территории разместится площадка для подвижных игр с песчано-гравийным покрытием. Футбольное поле и участок для занятий гимнастикой будут выложены рулонным травяным газоном. Комплексная спортивная площадка и беговая дорожка будут иметь травмобезопасное резиновое покрытие. По периметру школы установят металлическое сквозное ограждение.

Глава города Красноярска подчеркнул, что финансирование строительства будет осуществляться при поддержке федерального и краевого бюджетов: «В России реализуется большая федеральная программа по строительству школ, которую провозгласил председатель правительства, под нее зарезервированы средства в федеральном бюджете 2017 и 2018 годов. Для того, чтобы получить поддержку из федерального бюджета необходимо было разработать и заявить проект школы в специальный реестр, который составляется Министерством строительства России. Мы выполнили эту задачу, уже получили подтверждение, что проект принят и рекомендован к типовому применению. Это позволяет Красноярску серьезно претендовать на получение денег для строительства объектов системы общего образования города».

Подводя итоги совещания, Эдхам Акбулатов отметил, что школа в жилом массиве «Иннокентьевский» — это пилотный проект, который в дальнейшем будет тиражироваться в жилых районах «Покровский» и «Нанжуль-Солнечный».