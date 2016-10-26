Иерусалим, 26 октября, 2016, 06:19 — ИА Регнум. Археологи и историки Израиля организовали пресс-конференцию против принятия Органом ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) резолюции, которая отрицает права евреев на Храмовую гору в Иерусалиме, сообщает Jerusalem Post 26 октября.

Godot13 Храмова гора

По мнению историков, резолюция ЮНЕСКО, обсуждение и принятие которой 41 страной-участницей органа ООН планируется сегодня, является «позором для умных людей».

«Я думаю, что это [принятие резолюции — прим. ИА REGNUM ] позор для ЮНЕСКО и всех стран, которые являются членами ЮНЕСКО. Это прискорбное решение, которое является политизированным и игнорирует исторические и археологические факты», — заявил журналистам историк Габриэль Баркай.

Ссылаясь на объемные доказательства существования Первого и Второго Храмов в Библии, Мишну и Иосифа Флавия, историки напомнили, что каждая синагога в мире направлена на Храмовую гору, которая «благодаря вмешательству Иордании стала археологической черной дырой», и предостерегли от голосования за резолюцию христианские страны в организации.

«Я историк. а не политик. Мне дороги все цивилизации Иерусалима, без исключения. Иисус и Храмовая гора упоминаются в Новом Завете более 20 раз… И тот, кто пытается поставить под угрозу связь евреев с Храмовой горой, на самом деле подрывает христианство, потому что оно основано на Иисусе и его связи с Храмовой горой», — считает Баркай.

Также историки и археологи раскритиковали обвинение ЮНЕСКО в «разрушении исторического наследия» Храмовой горы, якобы допускаемое израильской стороной. По словам выступающих, благодаря археологическому проекту Зачи Двира, который начался в 2004 году под эгидой Университета Бар-Илан, раскрыто 500 тыс. реликвий, охватывающих 15 000 лет истории, восстановлено несколько фрагментов из комплекса Второго Храма царя Ирода.

«Вместо того, чтобы хвалить Израиль за археологическую работу, которая освещает прошлое Храмовой горы, мы имеем ровно противоположное. Это прискорбно», — заключил Баркай.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября исполнительный совет ЮНЕСКО поддержал проект резолюции, предложенный арабскими государствами, которая «решительно осуждает израильскую эскалацию агрессии и незаконные меры… против свободы вероисповедания и доступа мусульман к их святыне, мечети Аль-Акса, и просит Израиль, оккупировавший территорию Аль-Харам аш-Шариф, уважать исторические права и немедленно прекратить незаконные меры», а также подразумевает назначение «постоянного наблюдателя ЮНЕСКО в Иерусалиме», в компетенцию которого будет входить предотвращение «разрушения исторического и археологического наследия» Израилем Храмовой горы.

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Проект резолюции вызвал резкую критику в Израиле. 14 октября власти ближневосточной страны прекратили все рабочие контакты с ЮНЕСКО. По словам премьер-министра Беньямина Нетаньяху, «сказать, что Израиль не имеет никакого отношения к Храмовой горе и Западной стене» — это все равно, что утверждать, что «Китай не имеет никакого отношения к Великой китайской стене, или Египет не имеет никакого отношения к пирамидам».