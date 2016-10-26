Южно-Сахалинск, 26 октября, 2016, 05:19 — ИА Регнум. Петицию, адресованную президенту России Владимиру Путину и главе ОАО РЖД Олегу Белозерову, о строительстве автомобильного и железнодорожного моста Сахалин — материк, уже подписали более 2 000 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Вопрос о строительстве моста, а также подводного железнодорожного тоннеля материк — Сахалин поднимается далеко не впервые.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Восточная часть России страшными темпами теряет свое население, которое стремится переехать в более благоустроенные города. Без хороших дорог не может быть ни городов, ни промышленности. Воздушная и морская связь с огромным островом Сахалин зависит от погоды, хотя остров отделен от материковой части России проливом Невельского, шириной всего 5 километров (в самом узком месте). Этот пролив дешевле было бы засыпать землей, соорудив небольшой мост для прохода под ним кораблей, — написали в своем обращении инициативные граждане островного региона.

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Царская дамба

Впервые о сухопутном переходе Сахалин — материк заговорили еще в царской России. В конце XIX века на имя приамурского губернатора Корфа поступила докладная записка от отставного артиллериста Владимира Буткова. Он предлагал насыпать дамбу в самом узком месте между Сахалином и материком, в проливе Невельского. По замыслу энтузиаста, дамба не только призвана была связать Сахалин с материком, но и остановить холодное течение. Но проект Буткова был оставлен без последствий.

Сталинский тоннель

Железнодорожный тоннель на Сахалин начинали строить в середине XX века по распоряжению Иосифа Сталина.

Историкам известна даже легендарная фраза генералиссимуса, который в ответ на приглашение островного партийного руководства приехать на остров, чтобы лично увидеть, на какую титаническую работу он замахивается, резко ответил: «Вот будет железная дорога — приеду». Больше вопросов ни у кого не возникало.

Гигантская стройка началась в апреле 1950 года. А уже 30 мая на областной партийной конференции было озвучено «пожелание» товарища Сталина: завершить создание паромной переправы к 1953 году, а тоннеля — к 1955.

Рабочая сила на небывалом строительстве была обычной для тех страшных времен: заключенные. ГУЛАГ исправно поставлял кадры в большом количестве. Контингент островных лагерных пунктов, задействованных на строительстве, составлял 12,5 тысячи человек. На материке трудилось порядка 7 тысяч. Стройку остановила внезапная смерть Сталина 5 марта 1953 года. Через три недели «Архипелаг ГУЛАГ» потрясла невиданная по масштабам амнистия. В кратчайшие сроки «номерные» 506-я и 507-я стройки лишились практически всех своих трудовых ресурсов. Освобожденные узники отправились по домам. Стройку закрыли как «ненужную советскому народу».

В настоящее время остался лишь один искусственный остров, хорошо видимый в ясную погоду с мыса Лазарева, да вертикальный ствол технической шахты на нем, диаметром около 8 метров.

О судьбе самого тоннеля ходят самые противоречивые слухи. Одни историки утверждают, что он существует, но затоплен. Уже в постсоветские времена некоторые, особенно отчаянные, дайверы пытались его отыскать, но безуспешно. Другие историки говорят, что построено было всего несколько десятков метров, оканчивающиеся тупиками, а время и вода стерли свидетельство титанического труда тысяч узников ГУЛАГа.

Постсоветский мост

Вновь к вопросу соединения Сахалина с Большой землей вернулись уже после распада СССР. В 2001 году в правительстве России обсудили предложение министерства путей сообщения, согласно которому строительство моста позволило бы существенно снизить тарифную стоимость доставки грузов с Сахалина в Европейскую часть страны — на 15−20%.

Аргументы министерства были весьма убедительны: с Сахалина есть что возить, а авиационное и морское сообщение зависят от погодных условий, и не отвечают запросам экономики.

Грандиозный проект предполагал строительство не только моста материк — Сахалин, но и тоннеля Сахалин — Япония, через пролив Лаперуза. Таким образом, планировалось создать международный мощный транспортный коридор, который связал бы Восток и Запад. Это позволило бы существенно увеличить товарооборот России с Японией и другими странами АТР. Предполагалось также, что тоннель Сахалин — Япония построят японцы. Остальное — Россия. Но и к реализации этого проекта приступить так и не удалось: выяснилось, что у министерства путей сообщения РФ нет средств не только на строительство, но и на разработку проектно-технической документации. Ее стоимость оценивалась в 300 миллионов рублей.

К вопросу о строительстве моста Сахалин — материк возвращались не единожды. В частности, экс-полпред президента в ДФО Виктор Ишаев лоббировал этот проект. «Геополитическое положение Сахалина обязывает государство реализовать этот проект», — говорил Виктор Ишаев.

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Пока — не актуально

Между тем, нынешний губернатор Сахалина Олег Кожемяко считает, что говорить о строительстве моста пока не актуально. Во всяком случае, глава региона придерживался такого мнения в 2015 году.

В эфире островной телекомпании АСТВ он высказался в том смысле, что в «нынешних экономических реалиях это все равно, что говорить о строительстве моста на Луну».

«Стоимость проекта превышает годовой бюджет Сахалинской области. Готовы ли мы отказаться от нового жилья, спортивных комплексов, больниц, то есть, от того, чем люди пользуются ежедневно? Государство на данном этапе софинансировать проект точно не будет. Вот когда качество жизни в регионе улучшится, тогда, возможно, подойдет время вернуться к этому разговору», — сказал Олег Кожемяко.

К такому же мнению склоняются многие: проект слишком затратен. На побережье Татарского пролива многие полагают, что новые паромы, в достаточном количестве, курсирующие на линии Ванино — Холмск, хорошие гостиницы, в которых можно с комфортом и недорого переждать штормовую погоду, вполне решают проблему. В конце концов, в мире немало островов, не связанных с материками, на которых созданы комфортные условия для жизни и развития экономики.

Инициативные граждане продолжают собирать подписи под петицией на имя Путина о необходимости строительства моста на Сахалин. Ее подписали уже 2.186 человек.

«Это сделать надо было уже давно. Чем мы хуже Крыма?», — оставляют жители Сахалина свои комментарии под петицией.