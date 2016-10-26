Мадрид, 26 октября, 2016, 04:04 — ИА Регнум. НАТО обращается к Испании с просьбой не пускать «корабли Путина» в порты страны для заправки, сообщает Daily Mail 26 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Согласно информации испанских журналистов, военные Североатлантического альянса не хотят допускать российскую флотилию в порт Сеута, куда «Адмирал Кузнецов» и сопровождающие его корабли должны зайти утром 26 октября.

По информации российской стороны, порт Сеута не находится под защитой НАТО, что позволяет российским кораблям заходить в него без каких либо последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, корабельная авианосная группа Северного флота в составе крейсера «Адмирал Кузнецов», тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», начала поход в район Средиземного моря 15 октября. Флотилия прошла пролив Ла-Манш и Гибралтар. Путешествие кораблей к берегам Сирии проходит мирно и внушительно.