Москва, 26 октября, 2016, 03:27 — ИА Регнум. США постоянно пытаются извлечь выгоду, и на этом фоне цивилизованная дипломатия уже переросла в мошенничество. Об этом в эфире передачи «60 минут» на канале Россия 1 заявил президент Академии геополитических проблем, генерал полковник запаса Леонид Ивашов, комментируя последний разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Карты

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«Мы говорим о сегодняшней американской политике как о чём-то стратегическом: не живут американцы сегодня стратегией, они живут только предвыборной ситуацией. Вести с американцами переговоры, я много за столом переговоров с ними провёл, с нынешней американской переговорной командой, — это всё равно, что садиться с мошенниками играть в карты, за которыми стоят ещё и вооружённые охранники, — отметил Леонид Ивашов. — Они эти жульнические правила написали, они всё время пытаются извлечь выгоду и ни о чём с ними договориться нельзя. И мы не первый раз видим, как только их союзников начинают прижимать — перемирие, переговоры и так далее. Это мошенничество, это не дипломатия».

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Как сообщало ИА REGNUM, между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Джоном Керри состоялся телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию в Алеппо, в частности Лавров напомнил, что американцы так и не выполнили обязательство по отделению умеренной оппозиции от террористов.