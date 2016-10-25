Москва, 26 октября, 2016, 00:05 — ИА Регнум. «Почта России» уже в ноябре этого года начнет доставлять посылки и корреспонденцию российских граждан на самолетах. Об этом накануне, 25 октября, заявил глава «Почты России» Дмитрий Страшнов, пишут «Известия».

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Страшнов рассказал, что в июне текущего года «Почта России» закупила у компании «Ильюшин Финанс Ко.» два самолета Ту-204С за 3,39 млрд рублей. Воздушные суда получили имена «Петр» и «Екатерина» — в честь императоров Петра I и Екатерины II. Эксплуатация воздушных судов начнется уже в ноябре этого года.

Эти самолеты будут перевозить почтовые грузы, в том числе заказы из интернет-магазинов, на дальневосточном и азиатском направлении.

Модернизация «Почты России» продолжается уже несколько лет. Качество предоставляемых услуг это организацией растет медленно. Тем не менее правительство разворачивает под эгидой «Почты России» государственный банк с одноименным названием.