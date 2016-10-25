Подгорица, 26 октября, 2016, 00:02 — ИА Регнум.



Флаг Черногории

Демократическая партия социалистов Черногории, которая по сей день является правящей и набрала большинство (хотя и не абсолютное) на прошедших парламентских выборах, предложила в качестве кандидатуры премьер-министра партийного функционера Душко Марковича. Он может сменить на этом посту бессменного лидера страны Мило Джукановича, который находится у власти с 1991 года либо на посту премьер-министра, либо на посту президента.

Как пишет проправительственный портал cdm, это решение никому в партии не показалось сенсационным. Предполагается, что Джуканович и Маркович давно приняли это решение.

Оппозиция давно критикует Джукановича за долгое пребывание у власти. В декабре 2015 года недовольные режимом политики и граждане проводили акции протеста, единственным требованием которых была отставка Мило Джукановича.

Напомним, что в стране после выборов сложилась непростая политическая ситуация. Ни одна партия не имеет абсолютного большинства. И ДПС, и оппозиции, надо договариваться с партиями меньшинств, в том числе и национальных (хорватская, босанская и албанские партии) о создании коалиции и формирования правительства.

Оппозиция рассматривает две стратегии — непризнание результатов выборов или создание «правительства меньшинства». Пока партии ведут переговоры и окончательного решения не принято.

Также в стране идет громкое расследование якобы попытки совершения государственного переворота в день выборов.

В Черногории были задержаны 20 граждан Сербии, которых подозревают в подготовке государственного переворота. Среди них оказался бывший начальник жандармерии Сербии Братислав Бата Дикич (Bratislav Bata Dikić) (его сместили с поста после громких убийств, совершенных служащими жандармерии, и сам Дикич в Сербии находился под следствием — ИА REGNUM ). Также известно, что он придерживается антинатовских и ультраправых взглядов.

Специальная прокуратура Черногории ведет следствие. Несколько дней назад спецпрокурор Миливое Катнич в эфире оппозиционного телеканала Vijesti (СМИ часто критикующее деятельность нынешнего премьер-министра Черногории Мило Джукановича — ИА REGNUM ) рассказал об известных следствию фактах. По его данным, несколько вооруженных групп людей должны были после оглашения результатов выборов (в случае победы ДПС — правящей партии — ИА REGNUM ) должны были захватить парламент, арестовать премьера Джукановича и других политиков. В планах преступников, по словам прокурора, была и стрельба по мирным гражданам, «чтобы посеять панику».

25 октября премьер-министр Сербии Александр Вучич подтвердил, что в Белграде были задержаны люди, связанные с арестованными в Черногории. У них нашли крупную сумму денег и обмундирование. Сербские спецслужбы, по его словам, располагают доказательствами их причастности к незаконной деятельности в Черногории.

Оппозиция Черногории, в частности, представители более радикальной ее части — коалиции «Демократический фронт» назвали эти сообщения провокацией правящей партии. В свою очередь проправительственные СМИ пишут о том, что «в ДФ боятся результатов расследования». Стоит отметить, что напрямую представителей оппозиции пока не обвиняли.