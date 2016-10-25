Тегеран, 25 октября, 2016, 23:44 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Роухани намерен участвовать в выборах главы государства в 2017 году, сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление министра внутренних дел Ирана Абдолрезы Рахмани Фазли.

arabpress.eu Хасан Роухани

По его словам, президент Хасан Роухани планирует участвовать в выборах главы государства в 2017 году, а избирательный штаб начнет свою работу в январе 2017 года. Регистрация кандидатов будет осуществляться с 10 по 14 апреля 2017 года, а избирательная кампания официально стартует 27 апреля и завершится до 16 мая

Президентские выборы в Иране должны пройти 19 мая 2017 года. Агентство Fars ранее сообщало, что бывший иранский президент Махмуд Ахмадинежад не собирается участвовать в президентских выборах в 2017 году.