Берлин, 25 октября, 2016, 23:35 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провёл телефонные переговоры с госсекретарём США Джоном Керри и российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудив гуманитарную ситуацию в Сирии, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Estonian Foreign Ministry Франк-Вальтер Штайнмайер

В обоих разговорах Штайнмайер выразил разочарование о том, что в течение трёх дней не удалось установить перемирие, эвакуировать раненых из Алеппо и поставить гумпомощь в город на севере Сирии, говорится в МИД ФРГ.

Режим прекращения огня теперь необходимо реализовать заново, для чего важное значение имеют переговоры в Женеве, отмечает немецкое министерство.