Будапешт, 25 октября, 2016, 23:28 — ИА Регнум. Посол России в Будапеште Владимир Сергеев был вызван в МИД Венгрии, сообщают «Известия».

События в Венгрии 1956 года

В настоящее время согласовывается время встречи, которая, скорее всего, произойдет завтра. Венгерские СМИ сообщили, что посла Владимира Сергеева вызвали в МИД Венгрии из-за высказываний Дмитрия Киселева по поводу событий 1956 года в передаче «Вести недели».

Недовольство венгерских политиков вызвало предположение Киселева о том, что события 1956 года в Венгрии являлись первой «цветной революцией», организованной западными спецслужбами.

В венгерском дипломатическом ведомстве сообщили, что они намерены разъяснить российскому послу, что Венгрия не приемлет любые неуважительные высказывания по поводу событий 1956 года, которые в Венгрии именуются революцией.