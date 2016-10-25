Директор национальный разведки США разгадал тайну Путина
Нью-Йорк, США, 25 октября, 2016, 23:27 — ИА Регнум. Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер сделал политическое заявление. в котором высказал свое мнение о том, чего добивается президент Российской Федерации Владимир Путин на международной арене. Об этом сегодня, 25 октября, пишут «Ведомости» со ссылкой на выступление Клэппера на нью-йоркском Совете по международным отношениям.
Клэппер считает, что основными принцип внешней политики Путина является то, что он считает Российскую Федерацию великой державой. «Главная их цель состоит в том, чтобы США относились к России как к великой державе», — заявил директор национальной разведки США.
Также Клэппер отметил, что Россия вполне может использовать свои комплексы ПВО С-300, размещенные в Сирии. «Я серьезно отношусь к сложной системе ПВО, которой располагает Россия. На мой взгляд, от них можно ожидать того, что они собьют американский самолет, если посчитают, что он угрожает их силам на земле», — сказал Клэппер.
Разведчик констатировал, что между Россией и США отношения сейчас очень плохие, так как между странами есть много разногласий, в частности по Сирии и по Украине.
При этом Клэппер отметил, что странам необходимо поддерживать контакты.