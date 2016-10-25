Нью-Йорк, США, 25 октября, 2016, 23:27 — ИА Регнум. Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер сделал политическое заявление. в котором высказал свое мнение о том, чего добивается президент Российской Федерации Владимир Путин на международной арене. Об этом сегодня, 25 октября, пишут «Ведомости» со ссылкой на выступление Клэппера на нью-йоркском Совете по международным отношениям.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Клэппер считает, что основными принцип внешней политики Путина является то, что он считает Российскую Федерацию великой державой. «Главная их цель состоит в том, чтобы США относились к России как к великой державе», — заявил директор национальной разведки США.

Также Клэппер отметил, что Россия вполне может использовать свои комплексы ПВО С-300, размещенные в Сирии. «Я серьезно отношусь к сложной системе ПВО, которой располагает Россия. На мой взгляд, от них можно ожидать того, что они собьют американский самолет, если посчитают, что он угрожает их силам на земле», — сказал Клэппер.

Разведчик констатировал, что между Россией и США отношения сейчас очень плохие, так как между странами есть много разногласий, в частности по Сирии и по Украине.

При этом Клэппер отметил, что странам необходимо поддерживать контакты.