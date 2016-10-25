Киев, 25 октября, 2016, 23:26 — ИА Регнум. На Донетчине и Луганщине продолжаются позиционные бои с применением минометов и всего спектра стрелкового вооружения. Об этом 25 октября сообщают пресс-служба Минобороны Украины, Народные милиции ДНР и ЛНР, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images ВСУ

В частности, заместитель командующего оперативным командованием НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что на Донетчине сохраняется напряженная военная обстановка, в частности подразделения ВСУ 252 раза нарушили режим прекращения огня. По его словам, под обстрел попали позиции ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Спартак, Александровка, Сосновское, Саханка и Трудовское.

«Во время обстрела украинскими силовиками поселка Трудовские пострадал Гапоненко Анатолий Борисович, 1961 года рождения, получивший многочисленные осколочные ранения. Также из-за обстрелов повреждено пять домостроений в Зайцево и поселке Трудовское. От минометного огня со стороны Украины погиб один военнослужащий ДНР и один получил ранения», — рассказал Басурин.

Он сообщил, что украинские силовики продолжат нести небоевые потери. «По имеющейся информации, с 22 на 23 октября один боец «Азова» Нечега М.Л. подорвался на мине, установленной военнослужащими 46 батальона «Донбасс-Украина» в районе Марьинки. Тело было доставлено в морг города Курахово. В результате внутреннего разбирательства стало известно, что его убили целенаправленно, отправив его по заминированному маршруту. 23 октября еще двое бойцов «Айдар» И. Хрупчик и С. Пустовой подорвались на собственных взрывных устройствах в процессе их установки в районе населенного пункта Водяное. Тогда же подорвался во время мародерства жилого дома в Широкино боец батальона «Донбасс» В. Рябой, наступив на растяжку, установленной военнослужащими 36 отдельной бригады морской пехоты. Данные факты подтверждают концентрацию националистических батальонов у линии соприкосновения, а также их несогласованные действия с другими подразделениями, для усиления которых они пришли», — считает Басурин.

Представитель НМ ДНР проинформировал, что разведка ДНР продолжает выявлять факты нахождения запрещенного вооружения ВСУ в зоне АТО. «В районе Красногоровки, 3 км от линии соприкосновения, на «Борисовских» ставках выявлено сосредоточение военной техники ВСУ, в том числе четырех 152-мм САУ «Акация». В Новоселовке, 10 км от линии соприкосновения, отмечено прибытие одной РСЗО «Град», двух 152-мм САУ «Акация» и пяти грузовых автомобилей с боеприпасами. В районе Новоселовки Второй, 6 км от линии соприкосновения, установлено прибытие на трех грузовых автомобилях 30 иностранных наемников. Данные о нарушениях Минских договоренностей украинской стороной и расположении запрещенного вооружения ВСУ переданы представителям миссии ОБСЕ. Очень надеемся, что наблюдатели не проигнорируют достоверную информацию нашей разведки и примут меры для проверки обозначенных мест», — добавил Басурин.

Он также сказал, что украинский боевой катер «Гюрза-М» проекта 58 155 (построен на заводе «Ленинская кузня», принадлежит президенту Украины Петру Порошенко) провалил испытания на военно-морской базе в Одессе, судно построено с серьезными недостатками конструкции.

«В зоне ответственности западной военно-морской базы Одессы в настоящее время проходит очередной этап испытаний (с 10 октября по 5 ноября) боевой катер проекта 58 155. В результате испытаний сделаны выводы, что характеристики боевого модуля не соответствует заданным требованиям… По нашим данным, ответственному за сдачу боевых модулей Баранчуку А.И. подкупом удалось убедить приемную комиссию в «совершенстве» их проекта, которая в последующем обязалась обосновать выделение бюджетных средств на закупку боевых катеров при условии, что 40% финансирования будут переданы отдельным лицам министерства обороны Украины», — рассказал Басурин, добавив, что металлоконструкция катера выполнена из ржавеющих материалов.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на Луганщине подразделения киевских силовиков активизировали ведение разведки вдоль линии соприкосновения, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«18 октября в 7.20 на переправе через реку Северский Донец возле населенного пункта Славяносербск Луганской области военнослужащие ВСУ без предупреждения и разъяснения причин открыли огонь из стрелкового оружия по мирным жителям, которые пытались переправиться на лодках с территории, подконтрольной Украине, на территорию ЛНР. В результате обстрела повреждено два гражданских автомобиля, стоявшие на берегу на подконтрольной ЛНР территории, и получил ранения один местный житель. Это служит еще одним подтверждением того, что украинская сторона не желает мирным путем урегулировать сложившуюся ситуацию на Донбассе и игнорирует все соглашения и договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой в Минске», — считает Марочко.

Он сообщил, что ВСУ продолжают ротацию своих подразделений, переброску техники и боевой авиации. «Командование ВСУ продолжает ротацию подразделений в зоне проведения так называемой «АТО». На прошедших выходных началась ротация подразделений 59-й бригады на 24-ю бригаду ВСУ. Хотелось бы напомнить, что эта бригада летом 2014 года принимала активное участие в операции на Донбассе и отличилась особой жестокостью. Вновь прибывшие подразделения активизировали ведение разведки вдоль линии соприкосновения, активно применяя беспилотные летательные аппараты в районе н.п. Калиново. В н.п. Станица Луганская на территорию распилочного цеха прибыло два автомобиля «Урал», из которых в складские помещения были выгружены боеприпасы к БМП-2, стрелковому оружию, а также к 82-мм минометам. По данным Народной милиции, на аэродром, расположенный вблизи Старобельска, прибыло семь самолетов «Су-25». Не исключено, что в ближайшее время состоятся тренировочные полеты, возможной целью которых будет ведение разведки вдоль линии соприкосновения», — предположил Марочко.

В то же время начальник управления НМ ЛНР Олег Анащенко проинформировал, что СБУ взяла в заложники мать и отчима офицера Народной милиции ЛНР, подполковника Сидоренко, пытаясь принудить его передавать украинской стороне сведения, составляющие государственную тайну.

«23 октября 2016 года мать подполковника ЛНР Сидоренко Безкоровайная Валентина Михайловна со своим мужем Безкоровайным Алексеем Анатольевичем выехали на территорию Украины для получения пенсии. 24 октября 2016 года около 15 часов командиру отряда с телефона матери поступил звонок, в котором она сообщила, что находится в населенном пункте Меловое Луганской области, и что с ним хотят поговорить, после чего передала трубку неизвестному человеку. Мужской голос сообщил командиру отряда, что его мама и отчим находятся у них, и он может увидеть их живыми, если согласится сотрудничать и передавать украинской стороне необходимую информацию, а именно данные о структуре подразделений и личных данных военнослужащих Народной милиции ЛНР и другое… Подполковник Сидоренко отказался совершить преступление, предусмотренное ст. 335 УК ЛНР «Государственная измена», и его родственники продолжают находиться в заложниках украинских силовиков», — констатировал Анащенко.

Он заверил, что ЛНР готова сделать все возможное для возвращения домой родителей бойца ЛНР, которые стали заложниками украинских спецслужб. «Нами уже предпринят ряд действий уточнения местонахождения пленников и предприняты шаги по их освобождению. Пока данные лица не включены в официальный список военнопленных, но, если они не будут освобождены в ближайшее время, мы это сделаем. Украинская сторона уже не первый раз задерживает жителей ЛНР, не причастных к силовым структурам республики, и в последующем выдает их за опасных террористов, возвращая нам этих людей на обмене. Мы сделаем также все возможное, чтобы вернуть данных лиц на территорию ЛНР», — подчеркнул начальник управления Народной милиции.

В свою очередь, 25 октября спикер Минобороны Украины по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко заявил, чтоза минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе «погибших в рядах украинских войск нет, шесть военнослужащих получили ранения».

Он сообщил, что в Станице Луганской и Новоалександровке (Луганское направление) украинские войска были обстреляны вражескими снайперами, минометами и гранатометами. «За минувшие сутки на Луганском направлении произошло три вражеских обстрела, в том числе один — из тяжелого вооружения», — уточнил Лысенко. По его словам, на Донецком направлении обстановка, наоборот обострилась. ВС ДНР нарушили режим тишины в трех «горячих точках» — Луганском, Зайцево и Авдеевке, обстреливая позиции ВСУ «из тяжелого вооружения — минометов и орудий, выпустив более 230 крупнокалиберных боеприпасов». «Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 13 вражеских обстрелов, в том числе 10 — из тяжелого вооружения», — добавил Лысенко. При этом продолжаются боевые действия в Марьинском районе, Гранитном и на участке фронта Павлополь — Широкино (Мариупольское направление). «Противник, как и раньше, активно применяет минометы… На Мариупольском направлении состоялось 24 вражеских обстрела, в том числе девять минометных», — подчеркнул полковник.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября источник в Народной милиции ДНР заявил, что ночью украинские силовики обстреляли позиции армии ДНР в промзоне г. Ясиноватая, Трудовском, Спартаке и Сосновском. При этом ВСУ выпустили около 70 мин и артснарядов. Военный отметил, что в результате ведения боевых действий в пос. Трудовское (под Донецком) один мирный житель получил ранения.