Москва, 25 октября, 2016, 23:12 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) добивается через суд блокировки на территории Российской Федерации американской социальной сети для установления деловых связей и поиска работы LinkedIn. Об этом сегодня, 25 октября, пишут «Ведомости».

chababs.com LinkedIn

Сообщается, что Роскомнадзор требует запрета LinkedIn, так как социальная сеть нарушает российский закон «О персональных данных». В частности, речь идет о том, что американская социальная сеть не перенесла свои серверы, на которых хранятся персональные данные российских граждан на российскую территорию.

Также известно, что LinkedIn собирает и передает информацию о гражданах, не являющихся пользователями сети, без их согласия.

Роскомнадзор утверждает, что деятельность Linkedin противоречит ч. 1 ст. 6 и ч. 5 ст. 18. Речь идет о нарушении права российских граждан на неприкосновенность их частной жизни, личную и семейные тайны.

Уточняется, что Таганский суд Москвы 4 августа уже удовлетворил иск Роскомнадзора к Linkedin, однако, социальная сеть оспорила решение этого суда в Московском городском суде.