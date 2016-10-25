Санкт-Петербург, 25 октября, 2016, 22:53 — ИА Регнум. Банком России с 25 октября 2016 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у петербургского коммерческого банка «Финансовый капитал», сообщает ЦБ.

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Лицензии банк «Финансовый капитал» лишен по причине проведения высокорискованной кредитной политики с размещением финансовых ресурсов в низкокачественные активы. В итоге банк оказался неспособен исполнять свои обязательства перед кредиторами. Кроме того, КБ «Финансовый капитал» неоднократно нарушал требования законодательства и нормативных актов ЦБ. Руководство и учредители банка не смогли нормализовать его деятельность.

В банк назначена временная администрация, полномочия банка приостановлены. Выплаты страхового возмещения вкладчикам КБ «Финансовый капитал» начнутся не позднее 8 ноября.