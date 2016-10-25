Багдад, 25 октября, 2016, 22:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади признал, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) временно захватила штаб-квартиру местного правительства западного иракского города Рутба. Однако затем правительству Ирака удалось вернуть город.

almasalah.com Эр-Рутба

Аль-Абади дал комментарии во время пресс-конференции 25 октября, на которой предоставил новые подробности о нападении в отдалённом городе Рутба, расположенном в сотнях километров от города Мосул.

Иракский премьер заявил, что боевики «взяли под свой контроль, это правда, муниципальную штаб-квартиру», но затем иракские силы безопасности выбили их «в течение нескольких часов» и восстановили контроль над городом.

До выступления аль-Абади американские чиновники сообщали, что боевые действия в Рутбе продолжались после полудня 25 октября.