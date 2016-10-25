Воронеж, 25 октября, 2016, 22:19 — ИА Регнум. В Воронеже бездомную кошку, которая после ремонта теплотрассы на улице Олеко Дундича оказалась замурованной под бетонной плитой, спасли к вечеру 25 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала зоозащитница Вероника Миронова.

Миронова Вероника Кошку вызволили к вечеру 25 октября

Напомним, жильцы дома №3 обнаружили пропажу кошки, которая жила во дворе, после окончания ремонтных работ на теплотрассе. Крики животного услышали в подвале из-за решетки вентиляции. Оказалось, что кошка уже несколько дней сидит под землей.

Вероника Миронова, которая с жильцами дома пыталась своими силами вызволить животное, обратилась за помощью к журналистам. В управе Советского района ей отказались давать информацию о подрядчике, который проводил ремонт, а экстренные службы сослались на то, что не могут ничего сделать без разрешения собственника теплосети.

Жильцы дома опасались, что без общественного резонанса это дело уйдет в небытие, а животное погибнет под землей от истощения. Информация быстро разошлась по воронежским СМИ, после чего к спасению кошки подключились экстренные службы и воронежский филиал ПАО «Квадра». В компании, которая занималась ремонтом теплотрассы, обещали решить вопрос с техникой не позже утра 26 октября, но ждать пришлось еще меньше — к 21:00 животное уже освободили.

«Физундра похудевшая, но живая вышла к нам, после того как мастера из Квадры приехали вечером с перфоратором и все-таки сделали большую «дырочку» в фундаменте. Спасибо им огромное!!! Спасибо всем журналистам (без вас ничего бы не случилось!!!), спасибо МЧС, они тоже переживали и очень помогли, спасибо отдельное Павлу Попову и Людмиле Варфоломеевой», — пишет Вероника Миронова. Для кошки Физы группа зоозащитников «Кошачье царство» сейчас ищет хозяев, так как дома у нее по-прежнему нет.