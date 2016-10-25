Харьков, Украина, 25 октября, 2016, 22:16 — ИА Регнум. Бывший начальник Качановской колонии, где отбывала срок заключения экс-глава правительства Украины, а сейчас лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, покончил с собой в Харьковской области, сообщает украинское агентство УНИАН.

Полина Андреевская ИА REGNUM Женская колония

По информации агентства, 23 октября в отдел полиции обратилась жена погибшего, которая обнаружила труп своего 55-летнего мужа в гараже. Прибывшие полицейские изъяли в качестве вещественного доказательства травматический револьвер и квалифицировали происшествие как самоубийство. Проверка всех обстоятельств трагедии продолжается.

Харьковские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что погибшим мужчиной является Иван Первушкин, руководивший Качановской колонией в 2011 — 2012 годах.

Напомним, по приговору Печерского районного суда от 11 октября 2011 года Юлия Тимошенко получила семь лет лишения свободы за превышение служебных полномочий при подписании газовых контрактов между «Нафтогазом» Украины и «Газпромом» в 2009 году. Отбывать наказание она была отправлена в Качановскую исправительную колонию №54. Верховная рада Украины 22 февраля 2014 года декриминализировала статьи уголовного кодекса, по которым Тимошенко была осуждена, после чего экс-премьера политика освободили из заключения.