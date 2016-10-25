Волхов, Ленинградская область, 25 октября, 2016, 22:03 — ИА Регнум. В Ленинградской области возбуждены и расследуются уголовные дела о создании и участии в банде, вымогательстве в особо крупном размере, незаконном обороте оружия, наркотиков и других преступлениях. По данным следствия, вооруженная банда, в которую входило не менее семи местных жителей, действовала с 2008 по 2015 годы в Волховском районе и использовала методы, характерные для рэкетиров 1990-х годов.

Юрий Орлов. Тупик. 1993

Как сообщили 25 октября в Следственном управлении СКР по Ленобласти, организованную вооруженную группу для нападений на граждан и организации создал неоднократно судимый криминальный авторитет. «Членами банды <…> совершены тяжкие и особо тяжкие преступления на территории Волховского района Ленинградской области — вымогательства в особо крупных размерах у предпринимателей с применением насилия и использованием огнестрельного оружия, а также сопутствующие этому преступления — причинение вреда здоровью, повреждение имущества и прочие», — отметили в СКР.

Например, по данным следствия, требуя от одного из предпринимателей деньги, бандиты похитили жертву и жестоко избили, причинив вред его здоровью. Другого несговорчивого бизнесмена преступники после избиения облили кипящей водой, заставив написать расписку о передаче 1,5 млн рублей, а также отдать свой автомобиль «Порше».

«Свою деятельность банда прекратила в 2015 году в связи с задержанием лидера и членов банды правоохранительными органами», — отметили в СУ СКР по Ленобласти. Шесть участников банды находятся под стражей, одному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным прокуратуры Ленобласти, в банду, помимо главаря, входили еще семь местных жителей и иные неустановленные лица.

«Ход расследования контролируется межведомственной рабочей группой по противодействию организованной преступности, созданной под эгидой прокуратуры области из представителей всех правоохранительных органов», — добавили в надзорном ведомстве, отметив, что дело о бандитизме было возбуждено именно по требованию областной прокуратуры.