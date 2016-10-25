Вологда, 25 октября, 2016, 21:50 — ИА Регнум. Окончательные итоги летней оздоровительной кампании 2016 года подвели сегодня в Вологодской области. В Вологде прошло заседание областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всесоюзный пионерский лагерь Артек. СССР

В 2016 году в Вологодской области различными формами отдыха, оздоровления и занятости оказались охвачены более 90 тыс. детей, что выше, чем в прошлом году на 8,5% (в 2015 году отдохнули 82,9 тыс. детей). 35,3 тыс. детей отдохнули в 540 организациях, расположенных на территории области. В числе таких учреждений — 19 загородных оздоровительных лагерей, 10 санаториев и 453 лагеря с дневным пребыванием, 13 палаточных лагерей, 46 лагерей труда и отдыха. Кроме того, дети отдыхали в лагерях, расположенных на побережье Черного и Азовского морей. В общей сложности за пределами области отдохнули 6,4 тысячи детей, что в 1,8 раза выше уровня 2015 года.

«Оздоровительный эффект в целом превысил 95% — это очень хороший результат. Во-первых, мы не снизили количество детских лагерей в регионе. Во-вторых, мы сохранили на прежнем уровне финансирование летней кампании. Более того, нам удалось изыскать средства на отдых детей, попавших этой весной в зону подтопления в Великоустюгском и Никольском районах. В-третьих, мы укрепили материально-техническую базу лагерей: где-то провели ремонт, где-то — закупили новое оборудование. И, самое главное, летняя оздоровительная кампания прошла без ЧП — на высоком организационном уровне», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM замглавы региона Олег Васильев.

Добавим, что в 2016 году дети смогли отправится в многодневные походы, слеты и экспедиции. При этом возросло количество районов и городов, которые организовывали отдых для детей на дворовых и спортивных площадках. За 3 летних месяца на площадках отдохнули более 13,5 тыс. детей. А на временные работы в 2016 году устроились 4,2 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в общей сложности на отдых и оздоровление детей в Вологодской области в этом году были запланированы ассигнования более 853 млн рублей.