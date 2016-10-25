Москва, 25 октября, 2016, 21:48 — ИА Регнум. Следственный департамент министерства внутренних дел России завершил расследование уголовного дела по обвинению бизнесмена Сергея Полонского в мошенничестве. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба МВД.

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Сообщается, что расследование уголовного дела по обвинению Полонского, Паперно и Пронякина в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК России, по факту хищений денежных средств граждан под видом реализации квартир в жилых комплексах «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера» — завершено.

Заместитель генерального прокурора России утвердил обвинительное заключение по данному уголовному делу. оно направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, Полонскому были предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ («Хищение чужого имущества с причинением материального ущерба в особо крупном размере») в связи с аферами вокруг строительства жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера».

Полонский скрывался в Камбодже, но у него возникли там проблемы с местными правоохранительными органами из-за того, что Полонский вел разгульный образ жизни. В итоге он был арестован и депортирован в Россию.