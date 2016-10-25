Москва, 25 октября, 2016, 21:39 — ИА Регнум. Представители незарегистрированного движения «Другая Россия» утверждают, что трое их активистов были задержаны 25 октября у резиденции посла США в Москве, такое заявление сделал журналистам представитель «Другой России» Александр Аверин.

Dmitry Rozhkov Глава «Другой России» Эдуард Лимонов

По его словам, активисты провели несогласованную с властями акцию, в ходе которой забросали Спасо-хаус файерами и листовками. Участники акции требовали убрать американские базы и объекты ПРО из Европы.

По словам Аверина, в этой акции принимали участие более десятка активистов «Другой России», а один участник акции приковал себя к ограде Спасо-Хауса наручниками.

Стоит отметить, что данное заявление правоохранительные органы столицы пока никак не комментируют.

Напомним, «Другая Россия» является незарегистрированной политической структурой, которую возглавляет писатель Эдуард Лимонов.