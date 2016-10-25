Ташкент, 25 октября, 2016, 21:28 — ИА Регнум. Согласно опубликованному Всемирным банком докладу «Ведение бизнеса 2017: оценка качества и эффективности регулирования», Узбекистан занял 87-е место среди 190 стран, сообщает Минэкономики республики. В рейтинге на 2016 год Узбекистан занимал 82 строчку.

Узбекистан

«При этом эксперты Всемирного банка повысили позиции Узбекистана в пяти из 10 индикаторов отчета», — говорится в сообщении. Так, значительное улучшение отмечено по регистрации предприятия (25-е место, +17 позиций), «чему способствовали практическая реализация упрощенного порядка государственной регистрации через сеть Интернет и совершенствование системы «одно окно» при регистрации субъектов предпринимательства»."В результате принятых за последние годы мер, сегодня в Узбекистане на открытие бизнеса затрачивается меньше времени, чем, к примеру, в Швейцарии в 1,8 раза, Германии — в 1,9 раза, Японии и России — в 2 раза, Израиле — в 2,2 раза, Греции и Испании — в 2,3 раза, Индии — в 4,7 раза, Китае — в 5,5 раза и Бразилии — в 14,5 раза», — сообщает ведомство. Существенное улучшение отмечено ведомством по подключению к электрическим сетям (83-е место, +29 позиций), значительно улучшен рейтинг по индикатору «Защита миноритарных инвесторов» (70-е место, +18 позиций), по регистрации собственности (75-е место, +12 позиций).

«Согласно новому отчету уровень налоговой нагрузки составил 38,1%, что значительно ниже, чем в таких странах, как США, Германия, Франция, Италия, Австрия, Чехия, Испания, Греция, Япония, Китай, Индия, Россия и ряде других», — сообщает Минэкономики.

«В итоге, Узбекистан вошел в первую сотню стран по таким направлениям, как регистрация предприятия (25-е место), обеспечение исполнения контрактов (38), кредитование (44), защита миноритарных инвесторов (70), регистрация собственности (75) и подключение к электрическим сетям (83)», — говорится в сообщении.