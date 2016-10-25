Ереван, 25 октября, 2016, 21:09 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 25 октября, принял сопредседателей минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игоря Попова (Россия), Джеймса Уорлика (США) и Пьера Андрё (Франция), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Армении.

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Уточняется, что собеседники обсудили вопросы, касающиеся процесса мирного урегулирования Карабахского конфликта и текущих задач.

«Сопредседатели представили президенту Армении итоги встреч, состоявшихся в рамках миссии визита в Баку и Степанакерте. Была отмечена важность приверженности сторон решениям, направленным на мирное урегулирование, а также выполнения соглашений, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональный визит посредников стартовал 22 октября, посещением Баку, где они встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который выразил готовность провести встречу со своим армянским коллегой Сержем Саргсяном. Кроме того, сопредседатели надеются, что им удастся организовать встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран в рамках саммита глав МИД стран ОБСЕ в Гамбурге 8-го или 9 декабря.

24 октября сопредседатели посетили Степанакерт, где провели переговоры с президентом Нагорно-Карабасхкой Республики Бако Саакяном. Глава республики отметил, что Азербайджан продолжает оставаться верным своей деструктивной позиции, нарушая режим прекращения огня и не отказываясь от антиармянской политики.

Саакян также подчеркнул необходимость выработки механизмов, направленных на сохранение режима прекращения огня и выявление нарушений, назвав это одним из ключевых компонентов мирного процесса.

Кроме того, президент Саакян выразил признательность покидающему свой пост французскому сопредседателю Пьеру Андриё за честную и плодотворную работу, пожелав ему успехов в жизни и последующей работе.

21 октября правительство Франции сменило сопредседателя Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Старший советник по иностранным делам Стефан Висконти сменил на этом посту Пьера Адриё, занимающего должность с 2014 года.