Москва, 25 октября, 2016, 21:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провели телефонные переговоры, в итоге которых признали необходимость регулярного экспертного диалога между внешнеполитическими ведомствами России и ФРГ по всем вопросам сирийского урегулирования, сообщает пресс-служба российского министерства иностранных дел.

ИА REGNUM

В ходе переговоров со своим германским коллегой, Сергей Лавров подчеркнул безусловную необходимость выполнения представителями США своих обязательств по четкому разделению отрядов «умеренной» оппозиции и террористических группировок, контролирующих восточную часть города Алеппо. Это разделение является ключевым вопросом в деле реализации решений СБ ООН и Международной группы поддержки Сирии. Без него невозможно претворение в жизнь подходов к урегулированию сирийского кризиса, обсуждавшихся в Лозанне 15 октября 2016 года.

В итоге Сергей Лавров и Франк-Вальтер Штайнмайер признали необходимость регулярного экспертного диалога между внешнеполитическими ведомствами России и ФРГ по всем вопросам сирийского урегулирования.