Тбилиси, 25 октября, 2016, 21:00 — ИА Регнум. Лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе считает, что предстоящий второй тур мажоритарных выборов будет своего рода спектаклем, роли в котором уже распределили между собой «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение». Поэтому она призывает к бойкоту заранее сфальсифицированного второго тура выборов.

gipajournos Нино Бурджанадзе

Бурджанадзе призвала своих соратников, активистов своей партии и сторонников, а также всех избирателей, которые на выборах 8 октября голосовали за «Демократическое движение», отказаться от участия в «этом фарсе» двух политических партий — ГМ и ЕНД.

Нино Бурджанадзе утверждает, что на выборах 8 октября за ее партию проголосовали более 200 тысяч избирателей, хотя по официальным данным ЦИК их было чуть более 62 тысяч. Поэтому она уверена, что если бы правящая партия совместно с ЕНД не сфальсифицировала выборы, «Демократическое движение» получило бы в будущем парламенте «серьезное представительство».

«Сегодня мы приняли решение отозвать наших членов из всех участковых избирательных комиссий. Оставим Национальное движение и Грузинскую мечту наедине. Наших сторонников, более 200 тысяч человек, которые поддержали нас, а также всех, кто хотя бы сегодня видит бессовестную сделку Грузинской мечты и Национального движения, призываю отказаться от участия в совместном фарсе этих двух партий!» — заявила Бурджанадзе.

Следует отметить, что об отзыве своих членов из участковых избирательных комиссий сообщили и «Свободные демократы». Новоявленные лидеры партии, взявшие в свои руки бразды правления после ухода бывших лидеров, заявили телекомпании «Рустави-2», что члены комиссий от «Свободных демократов» вступали в сделки с представителями различных партий и участвовали в фальсификации выборов в пользу этих партий — в основном «Грузинской мечты» и ЕНД.

Второй тур выборов в Грузии назначен на 30 октября. В большинстве мажоритарных округов за места в парламенте будут бороться кандидаты от «Грузинской мечты» и «Единого национального движения».