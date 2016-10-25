Никосия, 25 октября, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Франция уверена в том, что продолжающаяся операция по освобождению Мосула будет выиграна, передаёт ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Глава французского МИД Жан-Марк Эро говорит, что американской коалиции, которая поддерживает иракскую операцию, следует затем обратить внимание на Ракку. Последняя была объявлена террористами столицей т.н. «Исламского государства».

Эро дал понять, что коалиционным силам в координации с ООН необходимо принять меры по защите гражданского населения Мосула.

Министр отметил, что силы коалиции должны преследовать боевиков до Ракки, откуда планируются террористические атаки против стран Ближнего Востока и Европы.

«Это трудный бой, но мы победим», сказал Эро, добавив: «Мы должны обязательно выиграть борьбу повсюду».

Эро выступил на Кипре после переговоров со своим кипрским коллегой.