Москва, 25 октября, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации сократило список санкционных товаров, запрещенных ко ввозу в страну. Соответствующее постановление правительство опубликовано сегодня, 25 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Устрицы

Правительство России разрешило ввозить в страну некоторые морепродукты, которые ранее попали под санкции. Речь идет о мальках камбалы-тюрбо, лаврака обыкновенного и молоди белоногой креветки.

Также к ввозу разрешена живая декоративная рыба. Кроме молоди белоногой креветки ко ввозу также разрешены мидии и устрицы.

Напомним, в августе 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин ввел продовольственное эмбарго в отношении тех стран, которые ввели санкции против России.