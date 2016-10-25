Тбилиси, 25 октября, 2016, 20:45 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил большое сожаление в связи с инцидентом, происшедшим в Крцанисском учебном центре, заявила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе. По ее словам, Георгий Маргвелашвили считает крайне важным проведение своевременного и прозрачного расследования этого факта.

U.S. Army Europe Грузинские солдаты в ходе совместных учений стран-участниц НАТО

«Как вам известно, это очень важный, а также один из самых защищенных центров в Грузии, где размещен совместный с НАТО центр учений и оценки. Главнокомандующий Вооруженных сил Грузии считает, что на все вопросы, которые имеются у семьи погибшего и общества, должны быть даны компетентные ответы. Не должно остаться ни одного вопроса или сомнения. Это важно как для государственных интересов, так и для репутации вооруженных сил», — заявила пресс-спикер.

Как известно, в ночь на 23 октября трое неизвестных пытались ворваться на территорию Крцанисского учебного центра. По информации оборонного ведомства, караульный сделал им предупреждение, но они нанесли ему оскорбления и продолжали агрессивные действия, пытаясь проникнуть на территорию военной базы. Караульный сделал выстрел в воздух, но так как нарушители ему не подчинились, применил оружие и выстрелил в их направлении. После этого нарушители перепрыгнули через ограду и скрылись. Прибывшая на место военная полиция нашла труп одного из нарушителей и оружие в 97 метрах от учебного центра.

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Родственники убитого, уроженца Зугдиди Георгия Шенгелая в версию министерства обороны не верят и требуют альтернативной экспертизы, расследования и наказания виновника происшедшего.