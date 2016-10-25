Тбилиси, 25 октября, 2016, 20:41 — ИА Регнум. Повторные выборы в двух избирательных округах, где первый тур выборов был достаточно напряженным, прошли без значительных нарушений и недочетов. Об этом заявила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Она напомнила, что выборы не закончились, избирательный процесс продолжается, и 30 октября страну ожидает крайне важный второй тур.

«30 октября в мажоритарных округах пройдет очень важный второй тур, и, как и в течение всей предвыборной кампании и избирательного процесса, президент призывает избирателей к активности и большему участию. А соответствующие структуры — к обеспечению мирной и справедливой среды», — заявила от имени президента Эка Мишвеладзе.

Она подчеркнула значение своевременного реагирования на все возможные нарушения и жалобы, которые могут поступить в ходе второго тура выборов.

Второй тур выборов парламента Грузии пройдет 30 октября. По итогам голосования 8 октября в парламент по пропорциональным спискам прошли три партии — «Грузинская мечта» (46,68%), ЕНД (27,11%) и «Альянс патриотов» (5,01%). На 4 избирательных участках в двух избирательных округах, где итоги выборов 8 октября были аннулированы, 22 октября прошло повторное голосование.