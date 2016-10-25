Париж, 25 октября, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Представители российской группировки в Сирии не подключены к процессу планирования операций войск международной коалиции, возглавляемой США, против отрядов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в сирийском городе Ракка, заявил на пресс-конференции в Париже министр обороны США Эштон Картер.

Минобороны.рф Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Он отметил, что прочие вопросы взаимодействия с российской группировкой очень эффективно разрешаются по военным каналам, которые открыты ежедневно и работают очень профессионально с обеих сторон. — заявил Картер на пресс-конференции по итогам встречи во французской столице министров обороны стран международной коалиции во главе с США.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что США выразили готовность взаимодействовать с Турцией при подготовке военной операции в сирийском городе Ракка.