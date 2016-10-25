Уфа, 25 октября, 2016, 20:34 — ИА Регнум. В трех городах Башкирии 24 и 25 октября отдали дань памяти погибшему командиру ополчения Донецкой народной республики Арсену Павлову, известному под позывным «Моторола». Как заявили ИА REGNUM участники акций, значительная часть жителей республики знают, кем являлся Арсен Павлов, и выражают скорбь в связи с его убийством.

Екатерина Карпова Кумертау

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По словам жителей республики, ни с кем не согласованные акции, проводимые по инициативе простых горожан, прошли в виде возложения цветов у памятников, установленных в честь погибших в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах.

24 октября, на 9-й день гибели Арсена Павлова, у братской могилы на разрушенном Новоивановском кладбище Уфы и у памятника погибшим в Великой Отечественной войне цветы возлагались от политической партии «Партия Великое Отечество». По словам секретаря реготделения Максима Божко, известие о гибели легендарного комбата Моторола вызвало «ярость и огромную горечь о том, что ушел из жизни великий человек», который «дал веру сотням, тысячам, а затем и миллионам людей русского мира».

«Веру в то, что зло не пройдет, зло будет повержено. Когда уходит из жизни просто человек, то люди начинают говорить о нем в прошедшем времени, но о комбате Мотороле люди говорят во времени настоящем», — сказал политик. По мнению Божко, это значит, что величие подвига Арсена Павлова перешагнуло саму смерть и сделало комбата Моторолу символом. «Символ же убить невозможно», — уверены уфимцы. И это превратило возможность победы в битве за Новороссию «из вопроса в предрешённость».

25 октября на этом же месте цветы возлагали представители ПВО, НОД и НДП, а также простые уфимцы и гражданские активисты. «Арсен Павлов стал живой легендой ещё во время обороны Славянска и, несомненно, займёт своё место в пантеоне русских героев, — полагает руководитель регионального отделения Национально-демократической партии Константин Кузнецов. — Мы скорбим по всем погибшим ополченцам, по всем командирам Новороссии. Но именно Моторола олицетворял единство русского народа, несмотря на нарисованные границы. Фактически он русский Че Гевара».

Во время траурного мероприятия также прозвучали имена Алексея Мозгового, Александра Беднова, Павла Дрёмова, Евгения Ищенко, ополченцев с позывными Кот, Цыган и Север, Эдуарда Гилазова, Артёма Мястковского, Сергея Воробьева, Сергея Журикова, Николая Леонова.

Акция продолжилась у мемориала «Скорбящая мать» и Вечного огня в Парке Победы. В рамках мероприятия участники предлагали прохожим посмотреть на портрет Моторолы и узнать, кто на нём изображен. «Можно сделать вывод, что половина опрошенных узнала Арсена Павлова, большинство из узнавших погибшего выразили сожаление по поводу его смерти. Нужно отметить, что молодежь узнавала Павлова меньше, а вот пожилые и люди среднего возраста реагировали очень эмоционально, выдвигая свои версии о причинах произошедшего», — поделился участник акции Евгений Акатьев. Относительную неосведомленность о событиях в Новороссии участники акции связали с «информационным затишьем, которое не может не сказываться».

«Арсену и другим комбатам нужно жить не в простых домах, а в отдельно стоящих, хорошо охраняемых зданиях, — отметил уфимец, бывший морской пехотинец Сергей Голубев, выразив уверенность в том, что убийство Моторолы не останется безнаказанным. По мнению горожанина, жителей Башкирии это событие «затронуло ещё и потому, что из республики в морскую пехоту призывалось и призывается достаточно много молодежи». Также в Новороссии погибли уроженцы Башкирии Сергей Апкаримов из Нефтекамска и Александр Глухов из поселка Амзя.

Один из участников бесед, ссылаясь на свои источники из ДНР, в качестве причин гибели Павлова назвал «недоработку МГБ ДНР», «прием в охрану случайных лиц, желающих элементарно подзаработать», «утечку информации от своих». «По свидетельствам жителей Донецка, лифт в доме, где жил Павлов, ломался с подозрительной регулярностью и чаще всего — в подъезде Арсена, но охрану это почему-то не смутило, — удивился собеседник агентства. — Как владелец автомобиля не должен привыкать к срабатыванию сигнализации, так и охрана должна реагировать на все «случайности» и поломки, но в случае с Арсеном Павловым этого не произошло».

25 октября акции памяти прошли также в городах Мелеуз и Кумертау, сообщила ИА REGNUM жительница Кумертау Екатерина Карпова. По её словам, прохожие проявляли «живое участие и выражали свои соболезнование семье погибшего, жене Елене и детям Мирославе и Макару».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, командир бригады «Спарта», гвардии полковник Вооруженных сил ДНР Арсен Павлов погиб в результате взрыва устройства в лифте дома в Донецке вечером 16 октября. Вместе с Моторолой погиб и его телохранитель. Проводить комбата в последний путь собралось, по разным данным, более 50 тысяч человек. Глава народной республики Александр Захарченко заявил, что это было операцией, разработанной Службой безопасности Украины.