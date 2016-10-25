Челябинск, 25 октября, 2016, 20:40 — ИА Регнум. Челябинская епархия отрицательно относится к федеральному закону 323-ФЗ, по которому родителям грозит уголовное наказание до двух лет лишения свободы за традиционные для российской семьи воспитательные меры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил секретарь епархии, протоиерей Игорь Шестаков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По мнению священнослужителя, закон направлен на развал, разрушение института семьи в России."Мы по этому поводу несколько раз высказывались уже, Челябинская епархия в том числе, — мы категорически против ювенальных технологий. Считаем, что они существенно ограничивают свободу, это во-первых. Во-вторых проблема насилия в семье, конечно, должна не в такой плоскости решаться. Есть семьи, где на детей даже голоса не повышают, но всякие ситуации жизненные бывают. И что, получается детей всех в дом ребенка что-ли отнести? Раньше работали органы опеки, я не понимаю вообще в чем проблема? Она искусственна, она надумана. Раньше родителей лишали родительских прав? — Да, лишали, тогда в чем проблема? Зачем нам теперь нужен закон «о шлепках»? Что, органы опеки не работают? Работают! Причем работают достаточно серьезно, предотвращают, забирая детей из семей», — сказал протоиерей Игорь Шестаков.

Основной целью ювенальных технологий, внедряемых в России, по мнению протоиерея, является разрушение института семьи.

«Почему нужны ювенальные технологии? Внятно никто не объясняет. А объяснения, типа, — «мы заботимся о безопасности», — ну это полная чушь. Потому что, на самом деле, дело вовсе не в силовых методах воспитания. Дело заключается в развале, в разрушении института семьи», — считает секретарь Челябинской епархии.

При этом Игорь Шестаков считает, что у проблемы есть более глубокие корни. «Нужно внимание обращать на нравственность, а не на том, кого шлепают, а кого нет. На самом деле ювенальные технологии направлены как раз на совсем другое. Думаю те кто продвигает ювенальные технологии не понимают, что они могут привести к снижению популяции людей. Существует такая теория Мальтуса, так называемое — «мальтузианство», которая говорит о том, что на Земле должен остаться золотой миллиард. Это для регуляции развития», — отметил Игорь Шестаков.

В отношении протеста, который проходит в настоящее время по стране против федерального закон 323-ФЗ, священник выразил позицию, по сути солидарную с протестующими общественниками и родителями.

«Я знаю, что и «Родительское Всероссийское Сопротивление», и родители сами против этого выступают. Я сам категорический противник всяческого насилия, не считаю, что оно ведет ко благу, но это моя личная позиция. Но говорить о том, что сегодня ювенальные технологии безусловно хороши, — нельзя, поэтому правильно «напали» на сенатора (Олега Цепкина. Прим. ИА REGNUM ), правильно критикуют тех, кто подписал этот закон, они не ведают что творят. На самом деле ювенальная юстиция — это серьезная и глубокая вещь», — заключил Игорь Шестаков.

Напомним, против принятого 3 июля 2016 года федерального закона 323-ФЗ активно выступает родительская общественность во главе с общественной организацией защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление». С августа 2016 года родителями и общественниками собрано свыше 171 тыс. подписей под обращением в бумажном виде к президенту РФ Владимиру Путину с требованием отмены норм закона, противоречащих традиционному воспитанию в российских семьях.

Во многих крупных городах России в минувшие выходные, 22−23 октября, прошли акции протеста против закона «о шлепках», на которых общественники совместно с представителями епархий в некоторых субъектах РФ совместно выразили неприемлемость дискриминации в первую очередь родителей законом 323-ФЗ, который ужесточил уголовное наказание для родителей за традиционные воспитательные меры в отношении детей.

Отметим, 23 октября, представители «Родительского Всероссийского Сопротивления» из городов УрФО собрались на общеуральский митинг в Кургане. На мероприятии присутствовали родители из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Миасса, Кусы, Первоуральска, Нижнего Тагила и Кургана. Участники митинга выразили протест нормам принятого федерального закона 323-ФЗ.

Ранее по теме: Антиювенальный митинг в Кургане: съехались общественники со всего УрФО