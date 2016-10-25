Калуга, 25 октября, 2016, 20:15 — ИА Регнум.



Советский плакат «Будь бдительным!»

28 преступлений, предусмотренных за получение взятки, и 31 злодеяние за ее дачу были обнаружены калужскими правоохранителями за 9 месяцев этого года, сообщила 25 октября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Татьяна Гильдикова, по материалам координационного совещания руководителей правоохранительных органов региона.

По ее словам, в этом году основные усилия правоохранителей были сосредоточены на выявлении преступлений в коррупционноемких сферах размещения государственного и муниципального заказа, землепользовании, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и других .

Так, в 2016 году общая сумма ущерба, причиненного в результате совершения преступлений коррупционной направленности, составила свыше 104 млн рублей. С начало года, за совершение коррупционных преступлений было осуждено 83 лица, в том числе к лишению свободы — 26 человек, к штрафу — 34 лица. Вынесено 4 обвинительных приговора с применением конфискации.

По итогам обсуждения калужскими силовиками был выработан комплекс мер по усилению межведомственного взаимодействия в вопросах борьбы с коррупцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2016 года в Калужской области на 14% зафиксирован рост количества выявленных в регионе преступлений коррупционной направленности. При этом более 40% из них составляют факты взяточничества, средний размер взятки составил 381 тыс. рублей. Субъектами уголовного преследования по делам о взяточничестве стали бывший исполнительный директор ГП КО «Калужский областной водоканал», заведующий отделом экономики администрации одного из районов области, инспектор отдела государственного энергетического надзора, сотрудник УФСИН и сотрудник УМВД России по Калужской области.