Прага, 25 октября, 2016, 20:13 — ИА Регнум.



Кукрыниксы. «В брехню поверит мир едва ли, как бы ее не раздували». 1977

Россия представляет для Чехии большую угрозу, чем исламский фундаментализм и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), полагает председатель военного комитета НАТО генерал Петр Павел. Он напомнил, что «сотрудничество НАТО с Россией была официально приостановлено после российского вторжения в Крым в 2014 году», пишет газета Parlamentní listy (PL).

«Продолжение усилий по налаживанию содержательного диалога с Россией по широкому кругу вопросов, представляющим взаимный интерес, необходимо, как на политическом, так и на военном уровне. На политическом уровне члены Совета Россия-НАТО провели встречи уже дважды. Но на военном уровне прямые переговоры пока не состоялись. Тем не менее, канал связи остается открытым», — цитирует издание генерала Павла.

Хотя контакты с Россией пока не дали ожидаемых результатов, в том числе, не привели к ощутимому прогрессу в Сирии, важно, что диалог продолжается, уверен военачальник. Ведь, по его словам, нужно понимать, что Россия для Запада в целом и Чехии в частности намного опасней, чем «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Поскольку военные возможности этих потенциальных противников значительно различаются. В то время как «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является действующей и очевидной угрозой, Россия представляет собой опасность скрытую и непредсказуемую. Кроме того, военный потенциал России гораздо больше и включает ядерное оружие, авиацию и флот, в то время как джихадисты всем этим не располагают. Важно также учитывать, что Россия находится гораздо ближе к Чехии, чем исламисты», уверен генерал.

«Более того, Россия с помощью информационных кампаний намеренно создает ложное впечатление, будто она не представляет для Чехии никакой угрозы. Но это неправда, так как Россия уже тайно вторглась на территорию Украины. Павел считает, что Россия напрямую поддерживает сепаратистов в Донбассе. НАТО сделает все от него зависящее для стабилизации ситуации на востоке Украины и будет приветствовать достижение соглашения о прекращении огня в ближайшее время». «Альянс, заявляет Павел, готов поддержать это соглашение, независимо от того, будет оно заключено то в существующем «нормандском формате» или в виде двусторонних договоренностей», — добавляет PL.