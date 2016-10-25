Москва, 25 октября, 2016, 20:07 — ИА Регнум. В Совфеде подозревают, что цель операции по освобождению Мосула — не уничтожение боевиков, а их принуждение к перемещению из Ирака в Сирию, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

ИА REGNUM

«Информация из Ирака вызывает массу вопросов к США: под бомбовыми ударами возглавляемой ими коалиции гибнут не террористы, а мирные жители. Очень даже похоже, что цель операции по освобождению Мосула — не уничтожение боевиков, а их принуждение к перемещению из Ирака в Сирию», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

США прекрасно понимают, что судьба «Исламского государства» (запрещена в РФ) будет решаться не в Ираке, а в Сирии, и поражение террористов будет одновременно означать победу Башара Асада, отмечает сенатор.

«А вот этого американцы не хотят допустить ни при каких обстоятельствах. Вот почему они в буквальном смысле гонят боевиков из Ирака в Сирию в качестве подкрепления тамошним террористам», — сказал Клинцевич.

Боевые самолеты ВВС США нанесли авиаудар по школе для девочек в южной части иракского города Мосул. Об этом заявил на брифинге начальник лавного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской.

В целом, как сообщает российское военное ведомство, за последние трое суток погибли более 60 мирных жителей, более 200 человек получили ранения.