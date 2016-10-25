Воронеж, 25 октября, 2016, 19:58 — ИА Регнум. Более 200 пунктов обогрева личного состава развернуто на полигонах Западного военного округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЗВО 25 октября.

ovkuse.ru Сало с чесноком

Как пояснили в пресс-службе, пункты обогрева будут использоваться для обогрева личного состава во время занятий в полевых условиях — для предотвращения переохлаждения и в связи с угрозой простудных и вирусных инфекционных заболеваний военнослужащих.

Все пункты обеспечены необходимыми запасами топлива. Там же организована выдача военнослужащим горячего чая и дополнительного питания, в том числе хлеб с салом, лук и чеснок.

Командирам и руководителям занятий предписано корректировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе в зависимости от погодных условий и температуры воздуха.