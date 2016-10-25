Берлин, 25 октября, 2016, 19:48 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Иисус из Назарета». реж. Франко Дзеффирелли. 1977. Италия — Великобритания Иуда

Бывший олигарх и известный российский диссидент Михаил Ходорковский предостерегает Западную Европу о риске новой холодной войны с Россией и призывает к разработке стратегии построения отношений с России после президента Владимира Путина. По словам Ходорковского, который живет в изгнании с 2013 года, страна вскоре освободится от режима Путина, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Как пишет издание, Ходорковский является бывшим генеральным директором российской нефтяной компании «ЮКОС», он провел десять лет в тюрьме в России. Сейчас Ходорковский просит Запад разработать долгосрочную стратегию взаимодействия с Россией на период после ухода Путина. Экс-олигарх полагает, что это могло бы помочь России «вернуться на исторически предопределенный европейский путь развития». По мнению Ходорковского, технологическая модернизация России не возможна без политической конкуренции и развитого гражданского общества. Однако президент Путин в них не заинтересован.

«Поэтому западные политики и западное общество должны стремиться к разработке стратегии достижения желаемого будущего без учета Путина. В частности, Германия и Россия, по мнению Ходорковского, могли бы «заложить основу для интересной и полезной дискуссии, в которой бы речь шла в первую очередь не о Путине и его непредсказуемой внешней политике, а о тех процессах, которые неизбежно произойдут в российском обществе и экономике. Только так западные страны могли бы лучше, чем в 1991 году, подготовиться к предстоящим изменениям в России», — добавляет FAZ.