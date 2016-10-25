Вашингтон, 25 октября, 2016, 19:45 — ИА Регнум. Бывший министр обороны США Уильям Перри (3 февраля 1994 — 23 января 1997) считает, что вероятность ядерной войны сейчас гораздо выше, чем она была в ходы холодной войны. Об этом бывший глава Пентагона заявил в интервью журналу Army AL&T magazine. опубликованном сегодня, 25 октября.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1963. США. Великобритания На атомной бомбе

Перри считает, что мировая ядерная война может вспыхнуть из-за «ложной тревоги» илил в результате неправильной оценки ситуации.

«Природа её изменилась, но в целом опасность реальной катастрофы с ядерным оружием больше, чем была во времена «холодной войны» из-за угрозы ядерного терроризма и региональной войны: таких возможностей в «холодную войну» просто не существовало», — заявил бывший глава Пентагона.

Он отметил, что в последнее десятилетие отношение США к Российской Федерации, которая является второй по силе ядерной державой на планете, становились все более агрессивными. Москва также не стала идти путем уступок и сдачи своих национальных интересов, а ответила на вызов США. Все это существенно увеличивает риски скатывания в мировую войну, которая будет ядерной.