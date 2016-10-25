Донецк, 25 октября, 2016, 19:44 — ИА Регнум. В Донецке открылось новое предприятие «Профдонмет» по производству профнастила. По случаю запуска производства была изготовлена первая партия продукции. Об этом 25 октября информирует ДАН, со ссылкой на директора «Профдонмета» Юрия Стрюкова.

Александр Дейнека. На стройке новых цехов. 1926

«Это предприятие мы начали создавать в апреле этого года. Мы приобретали оборудование, находили специалистов, которые его налаживали, закупали из России рулонную сталь. Многое делали самостоятельно, без чьей либо помощи. В нашей Республике сейчас активно идет строительство и восстановление, и я надеюсь, что наша продукция будет востребована», — сказал Стрюков.

По его словам, на предприятии запущен только один цех с тремя линиями для производства профилированных листов для ограждений и облицовки стен, а также настила для кровли. При этом всего на предприятии работает четыре человека.

В свою очередь, замдиректора «Донпроммета» Александр Кумуржи отметил, что сырье для производства поставляется из Магнитогорска (Челябинская область, РФ). «К сожалению, в процессе производства данной продукции приходится сталкиваться с различными трудностями. Например, сырье приходится доставлять из Магнитогорска (Челябинская область). Но мы не собираемся останавливаться, потому что понимаем, что производство собственных стройматериалов необходимо нашей республике», — добавил Кумуржи.

Он не исключает, что профнастил будет экспортироваться на рынок России, Казахстана и Сирии. «Мы планируем реализовывать нашу продукцию не только в ДНР, но также выйти на рынки Российской Федерации, Казахстана и Сирии. Это в наших перспективах, и это вполне реально», — сказал Кумуржи.

Замдиректора пояснил, что в будущем предприятие планирует закупать сырье на Алчевском меткомбинате, контрольный пакет акций которого принадлежит пулу российских инвесторов (Луганщина, под контролем ЛНР). «Если мы сможем закупать сырье в ЛНР, а не вести его из России наша продукция будет дешевле, что повысит ее конкурентоспособность на внешних рынках», — резюмировал Кумуржи.

Справка: «Профдонмет» находится в Буденовском районе Донецка. Предприятие стало третьим по счету в ДНР производителем кровельных материалов и профнастилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре глава ДНР Александр Захарченко посетил открытие новой угольной лавы на шахте им. Скочинского (г.Донецк). С начала года в ДНР открыто семь новых лав. В то же время в октябре ДНР анонсировало закрытие пяти шахт объединения «Орджоникидзеуголь» в гг. Углегорск и Енакиево. Тысячам горняков сообщили о подготовке к увольнению. В штатах планируют оставить несколько человек для откачки подземных вод.