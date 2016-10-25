Берлин, 25 октября, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги защищает нынешний низкий уровень процентных ставок от обвинений о том, что они бьют по карману держателей сбережений и помогают богатым, передаёт The Associated Press.

Неизвестный фламандский художник. Богатый и бедный. XVII век

В своём выступлении в Берлине Драги дал понять, что низкие ставки являются симптомом ослабления инвестиций и избыточных сбережений, которые центробанки должны учитывать. По его словам, низкие ставки стимулируют потребление и рабочие места — выгоды, которые «всегда социально прогрессивные».

В целом, «более ускоренный возврат к полной занятости, в свою очередь, должен способствовать снижению будущего неравенства», — добавил он.

ЕЦБ снизил ключевую ставку до нуля, и подтолкнул вниз долгосрочные ставки путём скупки облигаций. Эти меры вызвали недовольство сберегателей, получающих минимальный доход от вкладов. При этом более состоятельные люди стали выгодоприобретателями, благодаря поддержке биржевых бумаг и других акций.