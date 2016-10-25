Москва, 25 октября, 2016, 19:33 — ИА Регнум. На рынке нефти сохраняется повышенная волатильность: за бочку североморского эталона Brent вечером 25 октября дают чуть более 51 доллара, при том что в начале дня котировки вплотную приближались к отметке 52. Такие факторы, как рост активности американских производителей нефти и отказ Ирака участвовать в заморозке добычи, не стали препятствиями для покупок нефти, говорит директор департамента аналитики Альфа-Форекс Андрей Диргин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Недавняя статистика от Baker Hughes, показала, что число активных нефтяных платформ в США на прошлой неделе увеличилось на 11 единиц. Это говорит о том, что американские производители продолжают наращивать активность, что в перспективе лишь усилит объем предложения на рынке», — отмечает эксперт.

Отказ Ирака участвовать в заморозке объемов добычи ОПЕК может стать образцом для других стран, предупреждает аналитик. «Представители Багдада сообщили, что не планируют сокращать добычу, которая сейчас держится на отметке 4,77 млн баррелей в день. Это может заставить другие страны последовать примеру Ирака, что в конечном итоге разобьет все надежды на консенсус в ОПЕК и приведет к коррекции нефтяных котировок», — полагает Диргин.

В целом рынок сохраняет нервозность в ожидании встречи ОПЕК в Вене, которая состоится в ноябре, указывает эксперт. «Пространство для роста у цены Brent сейчас ограничено. Цены и так находятся вблизи годовых максимумов, и весомых поводов для дальнейшего подъема нет. Появиться они могут не раньше конца ноября, когда в Вене состоится саммит ОПЕК. Дальнейший устойчивый рост котировок нефти будет возможен только в случае достижения конкретных и формальных договоренностей о заморозке или сокращении добычи. Пока же цена Brent будет сохранять волатильность, но уверенная торговля выше 53 долларов в текущих условиях маловероятна», — считает Диргин.