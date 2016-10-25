Санкт-Петербург, 25 октября, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Форсайт-площадка «Волонтеры будущего» была организована во вторник, 25 октября, в рамках работы Всероссийского форума «Доброволец» в Санкт-Петрбурге.

Пресс-служба XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов Набор волонтёров на XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в рамках форума «Доброволец» в Санкт-Петербурге

По мнению участников дискуссии, число волонтеров в России за последние годы значительно увеличилось. Этому способствует как поддержка добровольцев, так и эффективное партнерское взаимодействие, отметила в своем выступлении директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева.

Она рассказала подробнее о работе с Ассоциацией волонтерских центров, Российским движением школьников, Советом проректоров, РОССОЮЗСПАСом, Волонтерами Победы, Волонтерами-медиками и Общественной палатой РФ.

«Отдельно хотелось бы отметить взаимодействие с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Произошел хороший рывок в развитии медицинского волонтерства за последний год. В рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» прошло создание и съезд ВОД «Волонтеры-медики» с участием министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. На сегодняшний день Движение ведет свою работу в более 45 регионах нашей страны. Волонтеры-медики работают в крупнейших медицинских учреждениях, ни одно крупное событие не проходит без их поддержки», — подчеркнула Ксения Разуваева.

Директор Роспатриотцентра также обратила внимание, что сегодня портрет волонтера изменился, стерлась возрастная граница. Форум в Санкт-Петербурге, Всероссийский форум серебряных добровольцев — прямое этому подтверждение.

Директор Центра исследований гражданского общества Ирина Мерсиянова затронула тему состояния и тенденций развития добровольчества в России. Она согласилась с Ксенией Разуваевой в том, что в последнее время заметно ширится разнообразие практик волонтерского участия. Кроме того, она привела интересные данные Росстата, касающиеся гендерного вопроса и среднего возраста активистов.

По мнению Ирины Мерсияновой, чтобы выстраивать эффективную волонтерскую деятельность, необходимо структурировать ее более четко. На данный момент добровольцы включаются в работу в большинстве своем по собственному желанию, хотя важно, чтобы НКО способствовали этому.

В качестве гостей к разговору присоединились руководитель Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» и член Федерального экспертного совета по развитию добровольчества Алексей Аветисов, сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Сергей Першин, председатель Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» Павел Савчук, заместитель Генерального директора по образовательным программам Государственной Третьяковской галереи и член Федерального экспертного совета по развитию добровольчества Марина Эльзессер, генеральный директор фонда «Перспектива» Александр Свинин, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Рената Абдулина, директор Читинского филиала РАНХиГС и руководитель Забайкальского регионального общественного движения «Наставники» Елена Лапа.

Сергей Першин рассказал о важных трендах, первый — объединение и эффект коллаборации. «Не нужно тянуть на себя одеяло. Необходимо консолидировать силы с организациями-партнерами и вместе достигать максимально эффективных результатов». Второй тренд — развитие и самосовершенствование. «Нам нужно быть современными, постоянно обучаться. Если мы хотим вовлекать как можно больше добровольцев и заинтересованных людей разного возраста, надо активнее использовать современные технологии», — подчеркнул он. Последним, но не менее важным трендом он назвал обратную связь и честность.

О пользе добровольческой деятельности рассказал Александр Свинин. «Быть волонтером модно, это становится неким трендом, — отметил он. — Вы сегодня являетесь одними из главных выгодоприобретателей, ведь добровольчество — это новые компетенции, новые знания, новый круг общения. Ни в одном университете, ни на одной стажировке в компании вы не познакомитесь с людьми из всех регионов России, как в этом зале».

Артем Метелев рассказал об опыте привлечения волонтеров. По его словам, главный способ — деятельный подход и мотивация. Кроме того, упомянул важность социальных сетей, в том числе портал «Добровольцы России. рф», который поможет быть в курсе добровольческих новостей всегда.

По мнению Алексея Аветисова, точкой роста для каждого активиста являются именно такие площадки, как этот форум, где обмениваются лучшими практиками, опытом и знаниями. «Самый главный драйвер — это мы с вами. Если нам это нравится, то наше дело будет развиваться!», подчеркнул Артем аветисов в своем выступлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский форум добровольцев проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 27 октября. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр.