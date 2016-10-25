Чебоксары, 25 октября, 2016, 19:26 — ИА Регнум. В 2017 году в более 60% пунктах проведения Единого государственного экзамена будут внедрены новые технологии, сообщили ИА REGNUM в Минобразования Чувашии. Задания будут распечатываться прямо в присутствии учащихся непосредственно в аудиториях, а не доставляться в конвертах. В министерстве считают, что это минимизирует человеческий фактор при проведении ЕГЭ, упростит условия доставки заданий и сделает сдачу экзамена прозрачнее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подготовка к ЕГЭ

В Чувашии будет продолжено внедрение новой технологии проведения ЕГЭ — распечатка контрольных измерительных материалов в аудиториях. Экзаменационные материалы также будут сканироваться и направляться в региональный центр обработки информации. В этом году в республике данная технология была апробирована на базе школы №38 в Чебоксарах и «хорошо зарекомендовала себя», говорят в Минобразования республики. В 2017 году новая технология проведения экзамена будет использоваться в большинстве пунктов проведения ЕГЭ в Чувашии (61% ППЭ).

На эти цели республика, которая победила в конкурсе по формированию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования, получила из федерального бюджета более 11 млн рублей. Из республиканской казны добавлено более 4 млн рублей. «На эти средства закуплено оборудование, которое позволит увеличить прозрачность проведения единого государственного экзамена», — подчёркивают в Минобразования Чувашии. В октябре в 21 пункт проведения экзаменов поставлено современное оборудование: 289 принтеров, 28 высокоскоростных сканеров, 21 флеш-накопитель и 21 внешний CD-ROM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что в России формируется комплексная система оценки качества образования. Будут вводиться новые технологические решения, используемые при проведении единого государственного экзамена — печать контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирование бланков ответов участников в пунктах проведения экзаменов. «Внедрение этих технологий позволяет минимизировать человеческий фактор при проведении ЕГЭ, исключить несанкционированный доступ к экзаменационным материалам, обеспечить оперативную обработку бланков с ответами участников, в том числе из труднодоступных и отдаленных местностей. Постепенно все экзаменационные пункты будут переведены на работу по этим технологиям», — пояснил глава Рособрнадзора.