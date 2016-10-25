Ереван, 25 октября, 2016, 19:22 — ИА Регнум. Специальная следственная служба Армении сообщила о новых подробностях предварительного следствия по делу о вооруженном захвате здания и прилегающей территории Патрульно-постовой службы полиции Армении 17 июля с.г. Дело возбуждено по признакам статьи 219 УК РА (захват зданий или объектов инфраструктуры) и статьи 235 (незаконное приобретение, ношение и хранение оружия и боеприпасов). Об этом ИА REGNUM сообщили в Специальной следственной службе Армении.

Photolure Оцепление у территории захваченного полка

Ранее следствие сообщало, что в вооруженную группу было вовлечено 31 лицо и было задействовано 14 единиц незаконно приобретенного стрелкового оружия и различного вида вооружений. В ходе дальнейшего следствия было выявлено, что кроме означенных лиц в захвате полка принимали участие еще двое, которые в тот же день скрытно покинули территорию полка, прихватив с собой из оружейной полка два пистолета типа «Макаров». Следствие установило личности последних, и они задержаны.

В настоящее время в рамках данного уголовного дела в качестве обвиняемых привлечены 62 лица, 44 из которых находятся в заключении, 13 отпущены под подписку о невыезде, трое выпущены под залог, а двое объявлены в розыск.

Специальная следственная служба сообщает, что в результате масштабных следственных и судебных мероприятий, многочисленных экспертных заключений и оперативно-розыскных мероприятий различных служб получено достаточно доказательств для четкого определения и установления лиц, убивших троих полицейских — Артура Ванояна, Юрия Тепаносяна и Гагика Мкртчяна.

Кроме того, установлена и индивидуализирована роль и конкретные действия каждого захватчика при взятии в заложники 10 сотрудников полиции. Определены и конкретизированы действия 10 лиц, предумышленно уничтоживших путем сожжения 4 полицейские и 1 гражданское транспортное средство. Установлены также конкретные обстоятельства участия 19 лиц, принимавших участие в похищении из оружейного склада полка и непосредственно у полицейских 216 пистолетов, 10 автоматов и иного вида вооружений.

Следствие также сообщает, что установлена достаточная связь обосновывающих доказательств подготовки к организации со стороны Жирайра Сефиляна и других лиц массовых беспорядков 24 апреля 2015 года, а также приобретении, хранении и перевозки незаконно приобретенного оружия.

«На данном этапе предварительного следствия осуществляются предусмотренные законом процессуальные действия с целью дополнения, изменения и предъявления новых обвинений подозреваемым. Одновременно продолжаются мероприятия, направленные на выявление обстоятельств и участников причинения огнестрельных ранений сотрудникам полиции, а также похищения крупной суммы денег из банкомата на территории полка», — говорится в сообщении.

17 июля с.г. группа вооруженных людей захватила одно из зданий полка патрульно-постовой службы полиции Армении, удерживая в заложниках находящихся там сотрудников. В ходе штурма здания погиб один полицейский, четверо получили ранения. Членами вооруженной группировки являлись сторонники арестованного лидера радикального оппозиционного движения «Новая Армения» Жирайра Сефиляна, которые таким образом решили добиться его освобождения и отставки президента. Почти две недели захватчики удерживали территорию полка и заложников. В итоге трое полицейских погибли, все члены вооруженной группы выжили и сдались 31 июля.