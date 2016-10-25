Минск, 25 октября, 2016, 19:19 — ИА Регнум.



mil.ru Учения ОДКБ

В ходе состоявшегося 25 октября заседания Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности председателем Постсовета ОДКБ избран посол Белоруссии в России Игорь Петришенко. Об этом ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Участие в заседании принял участие генсек ОДКБ Николай Бордюжа. Избрание Петришенко было обусловлено переходом тем, что председательство в организации в 2016—2017 годах от Армении перешло к Белоруссии.

«Постоянный и полномочный представитель Республики Армения в ОДКБ Давид Вирабян передал Игорю Петришенко молоток, символизирующий принятие решения Постоянного совета ОДКБ. Давиду Вирабяну была выражена благодарность за плодотворную и конструктивную работу на посту председателя Постоянного совета организации в 2015—2016 году», — сообщил Зайнетдинов.

По итогам заседания было также решено продолжить работу над проектом заявления государств — членов ОДКБ в связи с проведением VIII Обзорной конференции Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (Женева, 7−25 ноября 2016 г.). Кроме того, рекомендовано продолжить работу над проектом совместного заявления государств — членов ОДКБ «О необходимости борьбы с проявлениями нетерпимости и разжигания ненависти, а также с призывами к насилию, войне и военному решению конфликтов» в формате постоянных представителей государств — членов ОДКБ при ООН в Нью-Йорке с целью его принятия в рамках Третьего комитета в ходе 71-й сессии ГА ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября, в Ереване на расширенном заседании уставных органов ОДКБ председательство в СМИД ОДКБ перешло к Белоруссии. По итогам саммита ОДКБ в Ереване председательство в Организации перешло к Белоруссии. Генсеком организации остался Николай Бордюжа. Президент Армении Серж Саргсян сообщил на брифинге, что по итогам саммита принят ряд документов, направленных на укрепление потенциала ОДКБ, в сфере борьбы с международным терроризмом, а также принято решение о создании единого для всех стран ОДКБ перечня организаций, признанных террористическими.

Выступая 14 октября в Ереване Александр Лукашенко заявил: «Мы все констатировали, что ОДКБ никто не хочет признавать, особенно НАТО (видите ли, организация не та). Я слушал эти разговоры и думал: если мы будем их просить, чтобы они нас признали, они никогда нас не признают. Нам надо поступить таким образом, чтобы заставить их признать нашу организацию».