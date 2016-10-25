Москва, 25 октября, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Российская Федерация убедила сирийскую правительственную армию не поддаваться на провокации и не открывать огонь в ответ на обстрелы боевиков. Об этом сегодня, 25 октября, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской.

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Он заявил, что российским военным удалось убедить сирийское верховное командование не поддаваться на провокации и не открывать по боевикам ответного огня.

Напомним, именно благодаря усилиям России и законного сирийского правительства удалось организовать гуманитарную паузу в Алеппо, благодаря которой у мирных жителей появилась возможность покинуть Восточный Алеппо, а у террористов — выйти из зоны боев с оружием в руках в провинцию Идлиб под гарантии неприкосновенности, или сдаться.

Однако террористы по указке Запада не дали мирным жителям возможность покинуть Алеппо и обстреливали гуманитарные коридоры.