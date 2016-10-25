* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ставрополь, 25 октября, 2016, 19:10 — ИА Регнум.



AlexVan Тюрьма

Северо-Кавказским окружным военным судом (Ростов-на-Дону) житель Ставропольского края, завербованный в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), осужден к длительному сроку тюрьмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ.

Рахман Багбеков в январе 2015 года изучил в Египте арабский язык в исламском центре «Маркас». В одной из мечетей Каира Багбеков познакомился с вербовщиком ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и был отправлен в Сирию

С июля по август 2015 года в Сирии он прошёл обучение в одном из тренировочных лагерей организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где изучил минно-взрывное дело.

В начале марта завербованный Багбеков вернулся в Россию, где был задержан сотрудниками ФСБ.

Сегодня, 25 октября, Багбеков осужден по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и приговорен к 15 годам строгого режима.

* ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ