Житель Ставрополья, завербованный в ИГИЛ*, сел в тюрьму
Ставрополь, 25 октября, 2016, 19:10 — ИА Регнум.
Северо-Кавказским окружным военным судом (Ростов-на-Дону) житель Ставропольского края, завербованный в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), осужден к длительному сроку тюрьмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ.
Рахман Багбеков в январе 2015 года изучил в Египте арабский язык в исламском центре «Маркас». В одной из мечетей Каира Багбеков познакомился с вербовщиком ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и был отправлен в Сирию
С июля по август 2015 года в Сирии он прошёл обучение в одном из тренировочных лагерей организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где изучил минно-взрывное дело.
В начале марта завербованный Багбеков вернулся в Россию, где был задержан сотрудниками ФСБ.
Сегодня, 25 октября, Багбеков осужден по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и приговорен к 15 годам строгого режима.
* ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ