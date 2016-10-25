Санкт-Петербург, 25 октября, 2016, 18:36 — ИА Регнум.



Пресс-служба XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов Набор волонтёров на XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в рамках форума «Доброволец» в Санкт-Петербурге

Гости и участники форума из всех 85 субъектов РФ дали старт заявочной кампании для волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Уже сегодня россияне и иностранные граждане смогут стать частью ВФМС, заполнив регистрационную анкету на сайте russia2017.com. Стоит отметить, что представители «серебряного волонтёрства» (в возрасте от 50 лет) также могут подать заявку. Отобранных волонтеров ждёт функциональное обучение и возможность выбрать вид деятельности из 13 возможных направлений.

Кроме того, стали известны результаты конкурса на право стать центром привлечения и подготовки волонтёров на Фестиваль. Их огласили координатор по подготовке ВФМС-2017, директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева и временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства по делам молодежи Алексей Паламарчук. Победителями стали 20 центров: Приморская краевая молодежная общественная организация «Волонтер Приморья» (Владивосток), Краевое государственное бюджетное учреждение «Краевой центр молодежных инициатив» (Хабаровск), Чебоксарская городская молодежная общественная организация «Волонтерский центр города Чебоксары» (Чебоксары), Региональная общественная организация «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» (Казань), Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова (Ижевск), Карельская региональная общественная молодежная организация «Центр развития добровольчества» (Петрозаводск), «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (Архангельск), Пятигорский государственный университет (Пятигорск), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (Томск), Краевое государственное автономное учреждение «Центр молодежных инициатив «Форум» (Красноярск), Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б Н. Ельцина (Екатеринбург), Дворец творчества и спорта «Пионер» (Тюмень), Московский государственный лингвистический университет (Москва), Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (Москва), Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (Москва), Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер» (Москва), Молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» (Москва), Кубанский государственный технологический университет (Краснодар), Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России (Краснодар), Донской государственный технический университет (Краснодар).

«Волонтерская программа Всемирного фестиваля обещает быть грандиозной — более 7 000 человек будут подготовлены для проведения самого главного молодежного события года на высшем уровне под девизом «За Мир и дружбу!» Добровольцам предстоит подружить 20 000 участников. Мы открыли 20 центров привлечения и подготовки волонтеров в каждом федеральном округе. В течение ближайших 125 дней каждый россиянин сможет подать заявку на участие!», — отметил сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артём Метелев.

Впервые право стать сертифицированным волонтерским центром получили не только волонтёрские центры вузов, но и НКО, общественные объединения и государственные учреждения. Напомним, что в адрес Оргкомитета поступило 76 заявок, из которых 20 — некоммерческие организации всех форм собственности, 40 — образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, 16 — государственные учреждения, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества в Российской Федерации и работе с молодежью. Поступили заявки от организаций из 8 федеральных округов, 47 регионов страны.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов станет крупнейшим международным событием в области молодёжного взаимодействия. Он пройдёт с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи. Предполагается, что в фестивале примут участие более 20 000 участников, из них половина — граждане иностранных государств всех 5 населённых континентов Земли, более 150 государств. Фестиваль объединит наиболее прогрессивную молодёжь планеты — лидеров молодёжных НКО, представителей творческих профессий, инженеров-конструкторов, журналистов, преподавателей и учёных, политиков и многих других.